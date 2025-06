MN - Brignoli su Ricci: "A Empoli si allenava e andava a scuola. Mi aveva preso come punto di riferimento"

Colpo Samuele Ricci per il Milan, che rinforza il suo centrocampo con un giocatore che negli anni a Torino si è conquistato la Nazionale. E prima ancora protagonista a Empoli, che si conferma ancora una volta grande fucina di talenti. Alberto Brignoli, suo compagno di squadra, ce lo racconta. Di seguito un estratto dell'intervista al portiere, attualmente in forza all'AEK Atene, ai microfoni di MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Cosa ti colpisce di Ricci?

"Ciò che mi ha colpito da quando è arrivato il primo giorno è la maturità con cui giocava, il modo in cui girava la testa. Aveva solo 17 anni e ogni volta che veniva a prendere palla sapeva come mettersi col corpo e questa testa che girava a 360°, una caratteristica che da centrocampista è imprescindibile. Rendeva facili i palloni difficili, se li andava a prendere in mezzo a due avversari, giocava sempre a due tocchi e aveva sempre la giocata pronta. Sincero, ne ho visti pochi così".

Il passaggio al Milan pertanto non ti sorprende

"Me lo aspettavo, avevo solamente paura che potesse fare il salto più lungo della gamba. Invece ha fatto tutti gli step giusti".

Che rapporto avevate?

"Mi aveva preso come punto di riferimento, ha sempre ascoltato e si è messo a disposizione di tutti con grande umiltà. Ricordo che si presentava agli allenamenti al mattino, poi andava a scuola. Negli anni ho visto una crescita esponenziale".

San Siro ha "mangiato" tanti giocatori

"Ma no, Samuele è talmente maturo e intelligente che non cadrà in determinate pressioni. E comunque parliamo di un giocatore della Nazionale, quindi è pronto. Magari all'inizio giocherà meno, ma lo vedo pronto mentalmente e fisicamente. E Allegri è un allenatore perfetto per lui, con il quale completerà il ciclo di maturazione".