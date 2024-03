MN - Brumen: "Personalmente direi che Sesko preferirebbe andare a giocare in Spagna"

vedi letture

È Benjamin Sesko l'ideale per il dopo-Giroud al Milan?

La redazione di MilanNews.it ne ha parlato col collega sloveno Nik Brumen di Planetnogomet.si:

Tra i nomi per il sostituto di Giroud al Milan circola anche Sesko. Pensi che sia un profilo adatto per il Milan e per il calcio italiano, vista anche la sua giovane età e la possibile eredità che raccoglierebbe?

Il Milan è molto popolare in Slovenia, tanto che molti sloveni lo tifano, quindi sarebbe bello per loro se Šeško firmasse per i rossoneri. Ma sappiamo tutti che la Serie A ha perso rilevanza e il suo potere d’acquisto non è più così grande come negli anni d’oro di inizio millennio. Dall'altra parte il Milan è comunque un colosso del calcio che sta rinascendo. Una delle risorse del club potrebbe essere Zlatan Ibrahimović, e Šeško ha recentemente ammesso che lo svedese è uno dei calciatori a cui guarda di più.Personalmente direi che Šeško preferirebbe andare in Spagna, ma ovviamente non dobbiamo dimenticare quanto la Premier League sia finanziariamente forte e allettante per tutti i calciatori. Ma sono convinto che Benjamin Šeško sarebbe l'ideale per l'attacco del Milan. Non solo per le sue qualità, ma anche perché si sentirebbe davvero il benvenuto in questo ambiente leggendario, e Benjamin è un ragazzo che ha bisogno anche di questo. Essere circondati da un'atmosfera positiva, in cui credere e avere sostegno.