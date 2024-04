MN - Buccheri, data analyst: "Contro la Roma i rossoneri occupavano troppo presto gli spazi, De Rossi ha indotto il Milan a giocare così"

in merito alla recente sconfitta del Milan in Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva il data analyst di House of calcio, Alessandro Buccheri. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Errori di posizioni e di spazi, cosa non ha funzionato contro la Roma?

"Da un punto di vista posizionale è successo quello che è capitato anche contro lo Slavia Praga a San Siro, ovvero che il Milan troppo presto si proiettava negli ultimi 30 metri occupando quindi gli spazi troppo presto, sicuramente questo atteggiamento è stato indotto anche dall'ottima prova della Roma. Queste chiavi di lettura da parte di De Rossi sono state indirizzate anche da delle mosse tattiche particolari, come l'aver messo El Shaarawy sulla fascia destra".