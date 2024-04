MN - Buccheri, data analyst: "De Rossi ha tolto compiti difensivi a Dybala per affidarli ad El Shaarawy. Leao è stato così costretto ad accentrarsi spesso"

in merito alla recente sconfitta del Milan in Europa League, la redazione di MilanNews.it ha voluto intervistare in esclusiva il data analyst di House of calcio, Alessandro Buccheri. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Quindi come ha fatto El Shaarawy a limitare gli spazi?

"De Rossi ha messo Pellegrini quasi come un esterno sinistro, togliendo corse e compiti difensivi a Dybala per darli ad El Shaarawy appunto, riuscendo così ad ingaggiare un doppio duello (Celik-El Shaarawy contro Leao e Theo). L'occupazione degli spazi difensivi del faraone ha dato molto fastidio alla fascia sinistra rossonera, provocando il dirottamento di Leao verso zone più centrali del campo, mettendolo così in difficoltà perchè non rientra nei punti di forza del portoghese, più abile a giocare nel lungo sulla propria fascia di campo".