MN - Budel: "Non si tratta tanto di questioni tattiche: al Milan ora occorre leadership"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Alessandro Budel, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

Quali sono le note maggiormente positive della squadra di Pioli attuale?

“Ora come ora, il Milan deve aggrapparsi alle certezze per raggiungere gli obiettivi di cui parlavamo prima. Per cui cito sicuramente Giroud e Pulisic, anche per lo spirito trainante che hanno mostrato a Monza, nel voler trascinare i compagni alla vittoria. Ora più che mai, ai rossoneri occorre leadership. Non si tratta tanto di questioni tattiche”.