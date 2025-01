MN - Budel sul Milan: "Serve un attaccante alla Giroud, da 15-20 gol"

L'effetto Conceiçao per certi versi si sta vedendo in un Milan che ha vinto tutte le tre partite sotto la sua gestione in rimonta. L'ultima a Como, con grande sofferenza. Presente al "Sinigaglia" per DAZN, l'ex rossonero Alessandro Budel ci dà il suo punto di vista sulla squadra. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Capitolo mercato. Cosa manca a questo Milan?

"Serve un attaccante da 15-20 gol, altrimenti mi terrei quelli che ho. Di Morata si sapeva che era un attaccante da 10 gol ed è numericamente in linea con quello che ci si poteva aspettare. Abraham lo stesso. Serve un attaccante alla Giroud".