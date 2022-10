MN - Buone notizie per Bennacer: febbricciatola smaltita e maglia da titolare contro il Monza

Fonte: Pietro Mazzara

Ismael Bennacer ha smaltito la febbriciattola che lo aveva colpito nella giornata di ieri e che lo aveva costretto a saltare l’allenamento di rifinitura. Il regista algerino è abile e arruolabile per la partita delle 18 contro il Monza e sarà titolare nel cuore del centrocampo. Al suo fianco, come da previsioni della vigilia, Tommaso Pobega per un Milan che si andrà a disegnare così:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi.

