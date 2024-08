MN - Calamai: "A oggi non vedo Milan più forte di Napoli, Juve e Atalanta"

Manca meno di un mese al termine del calciomercato e il Milan deve ancora trovare almeno 3 o 4 rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca oltre che sfoltire un po' la squadra da esuberi e giocatori in eccesso. Per parlare del club rossonero e delle sue strategie, passate e futuro, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb.com Luca Calamai.

Dove va collocato questo Milan?

"Per quel che si intuisce il Milan entrerà in questo gruppetto di 4-5 squadre che vorranno prendere l'Inter, che resta un gradino più avanti. A oggi non vedo il Milan più forte del Napoli, della Juventus, dell'Atalanta. Mi aspettavo un Ibrahimovic che riuscisse a convincere questa proprietà che il Milan è qualcosa di diverso e non può accontentarsi della normalità. Non c'è un giocatore che ti accende la fantasia, devi sperare che Leao trovi quella maturità che non ha trovato".