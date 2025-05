MN - Calamai: "Milan società che ha bisogno di profonda ristrutturazione"

Intervenuto in esclusiva per MilanNews.it, l'editorialista di Tuttomercatoweb Luca Calamai ha fatto il punto sui rossoneri tra Coppa Italia, mercato e Milan Futuro:

Luca Calamai, la Coppa Italia può salvare la stagione del Milan?

"La sensazione è che il Milan abbia utilizzato in maniera negativa una stagione, resta poco di questa stagione. Anche se dovessi vincere la Coppa Italia la sensazione è che non sia il livello del Milan è che non è un risultato che basta a giustificare in positivo la stagione. Diventa un 6 - - ".

Una stagione che può portare due trofei ma non la qualificazione in Champions. Che sensazioni ti lascia anche sull'operato dirigenziale?

"Ti lascia la convinzione di una società che ha bisogno di una profonda ristrutturazione, di una linea di comando più chiara, di un progetto calcistico più chiaro. Io credo che quest'anno debba servire alla proprietà a stabilire la catena di comando corretta: un direttore di un certo livello, una struttura di mercato adeguata, un allenatore che sia in sintonia con la costruzione della squadra e che porti un'identità di calcio da Milan, cosa che fin qui non si è vista".