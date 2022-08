MN - Canavesi sul Milan: "Mi aspetto che i rossoneri impongano il proprio ritmo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Carlo Canavesi, giornalista dell'Eco di Bergamo, ha commentato così il Milan in vista del match di stasera contro l'Atalanta a Bergamo: "Mi aspetto un Milan consapevole dei propri mezzi, un Milan che vuole imporre il proprio ritmo e fare la partita. Può riuscirci perché è squadra che raramente cade in distrazioni ed è brava a colpire nel momento in cui l’avversario commette un errore, che sia tecnico o di posizionamento. Lo ha fatto bene nelle ultime partite contro l’Atalanta e ha le carte in regola per ripetersi”.