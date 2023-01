MN - Canovi su De Ketelaere: "Non è ancora entrato nei meccanismi, ma sono ottimista per il futuro"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dario Canovi, agente FIFA, ha spiegato a Milannews.it cosa serve secondo lui a Charles De Ketelaere per sbloccarsi: "Credo che noi sottovalutiamo un po' i campionati esteri: in Belgio ci sono fior di giocatori, non è più il Belgio di una volta, anche se in Belgio è sempre stata la nazione dove giocatori ne sono venuti fuori tanti, per cui non non credo che sia quello. I nuovi i sistemi di allenamento, l'ambientazione, il tipo di gioco che facilita... probabilmente, per questo momento, ancora non riesce, o non è riuscito, ad entrare nel meccanismo, ma son convinto che ci riuscirà. Io sono abbastanza ottimista sul futuro. Forse bisognava che facessero qualcosa, o che facciano qualcosa per il portiere. Non che sia scarso quello che attualmente sta giocando, però io credo che una grande squadra che vuole vincere lo Scudetto deve avere due portieri più o meno nello stesso altezza".

