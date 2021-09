MN - Cardone sul rinnovo di Kessè: "Al Milan ci sono dei paletti e chi vuole restare sa che non verranno scavalcati"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, l'ex difensore rossonero Giuseppe Cardone ha commentato così la questione rinnovo di Kessiè: "Credo che ci sia il gioco della parti. Il Milan, che è un'azienda, ha dei paletti entro i quali deve stare. Chi vuole restare al Milan sa che ci sono questi paletti e che in questa fase non verrano scavalcati. Se gli interessi di entrambe le partiti coincidono, il matrimonio si fa. I giocatori spesso sono criticati per non dimostrare l'attaccamento alla maglia, che è anche vero, ma tra guadagnare 6 milioni e guadagnarne 12 c'è differenza".