MN - Carmignani: "Darei a Pioli la possibilità di cominciare la stagione e dare indicazioni sul mercato"

Giancarlo Carmignani, intervistato da MilanNews.it, ha espresso la sua opinione in merito ad un'eventuale conferma di Stefano Pioli in vista della prossima stagione: "Visto quello che sta facendo, gli darei la possibilità non solo di cominciare la stagione ma di poter dire la sua fornendo indicazioni precise sulle caratteristiche dei giocatori da prendere, per poter formare una squadra come lui intende. Sì, gli darei fiducia".