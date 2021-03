MN - Carmignani: "Donnarumma? Era una palla sporca, ci sta l'errore"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri nonché viceallenatore rossonero durante la gestione Sacchi. Questo il suo commento sul gol subito da Donnarumma in Milan-Udinese: "Era una palla strana: aveva un giocatore davanti che ha cercato di toccarla, lui si aspettava una deviazione che alla fine non c’è stata. La palla è passata e a quel punto era troppo vicino alla porta per fare un intervento che potesse sembrare semplice, ci voleva una cosa un po’ particolare. Era una palla sporca, ci sta l’errore. Io, però, parlerei più di casualità".