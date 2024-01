MN - Carotti: "Milan eliminato dalla Champions? Si pensi ai primi mesi di Arrigo Sacchi..."

vedi letture

In merito all’attualità rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Milan. Ecco le sue parole:

Eliminato il Milan dalla Coppa Italia e, prima ancora, dalla Champions…

“Nelle stagioni di grandi cambiamenti capitano gli alti e i bassi, secondo me già messi in preventivo. Si pensi ai primi mesi, per esempio, di Arrigo Sacchi sulla panchina del Milan. Io non ne farei un dramma, considerato tutto il contesto nuovo di calciatori e dirigenti”.

Dal tuo punto di vista Pioli meriterebbe la riconferma sulla panchina rossonera?

“Dipende da cosa deciderà la proprietà, anch’essa nuova. Io penso sia un buonissimo allenatore che, nei suoi anni di Milan, ha portato dei risultati. Quindi dico di sì”.