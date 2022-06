MN - Casotti su Lang e De Ketelaere: "Con Pioli potrebbero migliorare ancora tanto"

MilanNews.it

Federico Casotti, Executive producer a DAZN e grande conoscitore di calcio internazionale, ha rilasciato queste parole su Noa Lang e Charles De Ketelaere al canale Twicht di Milannews.it: "Lang è giocatore che può giocare anche a destra. E' un tipico prodotto del calcio olandese, quindi in un 4-2-3-1 come quello del Milan può dire la sua. Rispetto a De Ketelaer ha un'identità tattica più definita. Sono due giocatori che hanno dalla loro un enorme margine di miglioramento e avere un allenatore come Pioli potrebbe aiutarli a migliorare e a crescere ancora di più. Sarebbero due buone pedine per Pioli. Se devo scegliere uno dei due dico De Ketelaere perchè lo vedo come un giocatore più continuo. Lang è uno da notte di Champions, che magari fa due partite brutte in campionato e invece in Europa fa grandi cose".