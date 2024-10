MN - Cattaneo: "Il tifoso non riconosce del milanismo nella squadra"

Milan ridimensionato, Leao, il caso rigori e le colpe, non colpe, di Paulo Fonseca per questo deludente inizio di stagione della formazione rossonera. Di questo e tanto altro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Marco Cattaneo.

In caso di esonero di Fonseca, chi prenderesti al suo posto per far ripartire il Milan?

"L'altro grosso tema è quello, perché in estate c'era l'imbarazzo della scelta. In estate c'erano tre nomi che per me potevano essere perfetti per il Milan. Io Conte credevo un po' di meno, perché credevo che si sposasse un po' di meno con la tradizione anche del Milan, forse anche con i giocatori, anche se poi è un allenatore che ha sempre dimostrato di saper cambiare, di non essere così integralista come viene dipinto. Però il Milan diciamo che ha sempre avuto una filosofia che vedevo più in altri allenatori, uno su tutti per me De Zerbi sarebbe stato l'allenatore ideale per il Milan che stava nascendo e che stavano costruendo. E l'altro, che era un po', non so se definirlo una via di mezzo, ma sarebbe stata un'altra scelta eccellente, era Thiago Motta. Quindi in estate c'era un podio di allenatore che comunque avesse scelto il Milan secondo me avrebbe fatto un grande affare".

E adesso?

"Adesso è molto difficile. Allegri sarebbe una grande toppa nell'immediato, non so cosa potrebbe dare nel lungo periodo. Probabilmente adesso arriverebbe a sistemare la fase difensiva, abbassare il baricentro e dare più compattezza, e poi magari Leao potrebbe fare qualche gol in più. Non lo so, potrebbe servire i primi due tre mesi, ma poi secondo me si sposerebbe poco con l'idea che ha il Milan per gli anni futuri. Proprio non saprei. Altri nomi pescati dall'estero non mi convincono, avrebbero bisogno di tempo. L'altro nome che circola è quello di Sarri, io credo che abbia bisogno di parecchio tempo per lavorare. Cioè tu devi chiedere a Tomori di lavorare di reparto con gli altri tre della linea difensiva, ed è una cosa che il Milan non fa da troppo tempo per arrivare uno e sistemare quella roba lì, perché noi ci ricordiamo, soprattutto i meccanismi offensivi del Napoli di Sarri, dell'Empoli di Sarri, della Lazio di Sarri, ma la prerogativa principale di Sarri, il primo punto sul quale andrebbe ad operare, è di sistemare le cose dietro. Però dietro si lavora di reparto, non si va con gli uno contro uno a cercare l'uomo tutto campo, quindi lo vedrei meno bene. Io credo in De Rossi allenatore, soprattutto perché ne parla così uno dei maggiori esperti di pallone in questo paese, Walter Sabatini, e quindi per me questa è la sensazione. Se lo dice lui mi fido, ed il ragazzo si farà".

Questo Milan sta facendo perdere la passione ai propri tifosi

"Questo è un altro tema. L'affezione che era montata negli ultimi anni, nei momenti di grande festa ma anche nelle difficoltà, perché comunque i 5 anni di Pioli, nei momenti più complessi c'erano stati (i tifosi ndr), ma non era mai mancato il supporto, il sostegno, l'identificazione del tifoso con la squadra. Mi sembra che il grosso peccato del Milan in questo inizio stagione sia un po' di disaffezione, come quasi il tifoso non riconoscesse un'anima, un milanismo nella squadra".

Su l'eterno discusso Rafael Leao

"È un giocatore che fa davvero arrabbiare più della Serie A. Mi sembra di iniziare a scorgere un po' di insofferenza da parte di qualche giocato