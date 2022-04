MN - Cattaneo sulla cessione del Milan: "Non mi sorprenderei di vedere un grande colpo come biglietto da visita"

MilanNews.it

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla cessione del Milan: “La cosa fondamentale è che la dirigenza, che è stata la grande forza del Milan in questi anni, venga confermata al 100%. A quel punto con chi è riuscito a risollevare la squadra in maniera più veloce rispetto a quanto ci si poteva aspettare e con una forza economica, da quanto leggo, ancora superiore non può che essere un’eccellente notizia per il Milan. I rossoneri possono aumentare le loro ambizioni, le loro possibilità e il loro appeal a livello internazionale. Non mi sorprenderei di vedere un grande colpo come biglietto da visita della nuova proprietà”.