MN - Ceccarini: "De Ketelaere è straordinario, è un grande investimento per il Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: “È un giocatore straordinario, fantastico. Ad oggi non è ancora la miglior versione di sé stesso, ma l’ho considerata una delle migliori operazioni del mercato internazionale. Il Milan ha speso 35 milioni di euro che secondo me sono spesi benissimo per un profilo del genere: è un grandissimo investimento, vedrete che farà grandi cose nel campionato italiano e diventerà uno dei migliori giocatori del panorama mondiale. Va aspettato un attimo, sicuramente deve entrare un po’ meglio con quelle che sono le situazioni del nostro campionato, ma siamo di fronte, secondo me, ad un talento assoluto”.