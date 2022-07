MN - Ceccarini: "Il capolavoro di Maldini e Massara si chiama Maignan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, ospite sul canale Twitch di MilanNews.it, ha parlato così di Maldini e Massara:

Su Maldini e Massara: “Mi piace molto come lavorano e su come conoscano i calciatori all'estero. Penso che il loro capolavoro si chiami Maignan. Oggi a 15 milioni in Italia che portiere vai a prendere? Oggi l’Empoli per Vicario ne vuole 15, l’Atalanta per Carnesecchi più di 15. Loro sono andati a prendere Maignan a 15, il portiere campione di Francia”.