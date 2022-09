MN - Ceccarini: "Il Milan ha fatto un ottimo lavoro con i rinnovi, stanno per arrivarne altri"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sui rinnovi di contratto portati a termine da Maldini e Massara: “Il Milan ha fatto un ottimo lavoro con Tonali, Tomori, Pobega. Stanno per arrivarne altri, come quelli di Kalulu e Bennacer. Io penso che ci sarà l’opportunità di vedere presto anche un rinnovo di Giroud, perché il francese sta diventando un giocatore importante. Anche sotto questo punto di vista quindi la squadra sta crescendo. Vediamo anche tante operazioni di prospettiva, a me ad esempio piace la capacità reattiva del Milan con cui, nel momento di difficoltà dovuto all’infortunio di Florenzi, subito vanno a prendere Dest. Si vede subito la capacità degli uomini mercato di trovare in tempi stretti una soluzione”.