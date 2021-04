MN - Ceccarini: "Per me Romagnoli dovrebbe restare al Milan"

Niccolò Ceccarini ha rilasciato una lunga intervista a Milannews.it e ha rilasciato queste parole sul futuro di Alessio Romagnoli: "È una situazione in divenire, anche qui c’è in mezzo il discorso del rinnovo. Ma io parto dal presupposto che se vuoi essere un club che disputa competizioni importanti devi avere quattro centrali di livello. Per me dovrebbe restare al Milan, poi però bisogna vedere se si trovano gli accordi economici. In ogni caso, se vuoi migliorare devi tenere i più forti che hai e poi aggiungere secondo me".