MN - Chamot: "Difficile giudicare questo Milan, spero possa rialzarsi perchè non può stare in quella posizione in Serie A"

vedi letture

Entriamo nella pausa delle nazionali col Milan che si ritrova a sei punti dal quarto posto. Una rimonta complicata, ma che ha un precedente nella stagione 2001/02. Uno dei giocatori di quella squadra era José Antonio Chamot: l'argentino, tre anni in rossonero, vincerà anche la Champions League la stagione seguente. Abbiamo colto l'occasione per fare una chiacchierata con lui, parlando della sua esperienza e del suo presente. In esclusiva per MilanNews.it.

Il Milan di quest'anno sta soffrendo

"Difficile giudicare, ho visto qualche partita, ma bisogna essere lì per dire davvero cosa succede. Spero che il Milan si rialzi perché non può stare lì. Il Milan è una cosa grande, ricordo che quando arrivai in Italia, al Pisa, vedevo i rossoneri come una meta quasi irraggiungibile, il massimo. Mi sembrava così lontano, ma poi dopo 10 anni mi sono ritrovato proprio lì.

Seguo un po' la Serie A, mi informo sui risultati delle mie ex squadre: Pisa, Foggia, Lazio, Milan. Il mio ex compagno di squadra Pippo Inzaghi sta provando a portare in A il Pisa, fa un certo effetto devo dire. Ho giocato anche con Simone, che ho potuto vedere all'inizio della carriera di allenatore, mi ha fatto partecipare ai suoi allenamenti con la Primavera. Ha fatto davvero un percorso incredibile".