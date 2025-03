MN - Chamot: "In rossonero vedevo professionisti come Maldini e Costacurta, erano primi in tutto, una mentalità incredibile"

Entriamo nella pausa delle nazionali col Milan che si ritrova a sei punti dal quarto posto. Una rimonta complicata, ma che ha un precedente nella stagione 2001/02. Uno dei giocatori di quella squadra era José Antonio Chamot: l'argentino, tre anni in rossonero, vincerà anche la Champions League la stagione seguente. Abbiamo colto l'occasione per fare una chiacchierata con lui, parlando della sua esperienza e del suo presente. In esclusiva per MilanNews.it.

Che ricordi hai dell'esperienza in rossonero?

"Al Milan ho capito come essere campioni. Vedevi professionisti come Rossi, Maldini, Costacurta: erano i primi in tutto. Tutti con una testa incredibile, si allenavano per vincere la partita, per essere primi. Erano un esempio, di umiltà e lavoro. C'era un dettaglio che faceva la differenza rispetto alle altre piazze in cui ho giocato: che al Milan avevano la testa non solo per vincere, ma per continuare a vincere".

A tal proposito c'è un vecchio aneddoto di Nesta:"Abbiamo vinto la Champions e il Milan prende Stam per farmi concorrenza"

"E al Milan hanno fatto lo stesso con me: han preso Nesta per farmi concorrenza (ride, ndr). Tra l'altro eravamo compagni alla Lazio, lui era un ragazzino, l'ho visto crescere. Quando l'ho ritrovato al Milan era già il top della categoria, mi guardava e mi diceva: mamma mia, sei a pezzi (ride, ndr)