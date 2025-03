MN - Chamot: "Nel 2001 anche il mio Milan era distante dalla Champions. Terim? Bravo allenatore, anche se non contava su di me"

Entriamo nella pausa delle nazionali col Milan che si ritrova a sei punti dal quarto posto. Una rimonta complicata, ma che ha un precedente nella stagione 2001/02. Uno dei giocatori di quella squadra era José Antonio Chamot: l'argentino, tre anni in rossonero, vincerà anche la Champions League la stagione seguente. Abbiamo colto l'occasione per fare una chiacchierata con lui, parlando della sua esperienza e del suo presente. In esclusiva per MilanNews.it.

Il Milan di oggi è a 6 punti dal quarto posto. Il tuo Milan si trovava in una situazione simile, a 6 punti dal Bologna a 8 giornate dalla fine. E siete riusciti a centrare la qualificazione alla Champions. Che stagione fu?

"Fu una stagione strana, ammetto che abbiamo sofferto un po'. Per vari motivi. Venivamo da anni con Zaccheroni, poi cambiato negli ultimi mesi del 2000/01 e nell'estate 2001 erano stati fatti dei cambiamenti anche nella rosa, oltre che nella panchina. Serviva tempo. Terim era un bravo allenatore, anche se non contava su di me. Non aveva colpe particolari, ma non ha avuto il tempo per imporsi bene in quel contesto, così grande come era il Milan di quel tempo per quei motivi che ho già detto in precedenza, era un ambiente pazzesco".