MN - Chelsea-Milan, Bianchin: "I rossoneri non giocheranno come la Juve"

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Chelsea-Milan: "Il Milan ha tre giocatori e mezzo a livello dei top mondiali: Maignan e Theo lo sono sicuramente, Leao lo è ma ha tanta concorrenza nel ruolo e il mezzo è Tonali che ci sta arrivando. Gli altri sono giocatori forti, ma di un gradino inferiore e, quindi, rinunciare a due dei tre sul campo più difficile dei primi 6 mesi di stagione è molto complicato. Poi il Milan ci ha abitato a partite strane... Io sono sicuro che i rossoneri non faranno la partita che ha fatto la Juventus un anno fa a Stamford Bridge, in cui i bianconeri giocarono in maniera un po' demotivante per il calcio italiano, non giocando e subendo. Il Milan, indipendemente dalle assenze, farà una partita diversa: potrà vincere o potrà perdere, ma giocherà il suo calcio".