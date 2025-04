MN - Chi al posto di Conceiçao? Padovan: "Tenterei nuovamente per Conte"

Il Milan vince il derby e conquista la finale di Coppa Italia. Col paradosso di poter vincere due titoli in una stagione che ha dato più delusioni che gioie. Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Se il Milan vincesse la Coppa Italia avremmo un Conceiçao con due titoli in sei mesi. Lei lo confermerebbe?

"Per me hanno già deciso per la mancata conferma. Conceiçao ha comunque la possibilità di chiudere con due trofei ma questo non cambierà il suo destino. E se fossi io a decidere opterei anch'io per il cambio".

Chi vedrebbe bene al Milan?

"Tenterei nuovamente per Antonio Conte, che è un allenatore che dà il meglio quando raccoglie una squadra che non fa le coppe. Penso che vincerà lo scudetto col Napoli e se ne andrà e il Milan è la squadra giusta e alla quale ambisce, perché non l'ha mai allenata e perché vuole fare collezione di grandi squadre".