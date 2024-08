MN - Chi come vice Morata? Ielpo: "Abraham non sarebbe male"

Dalla più che soddisfacente prima tournée rossonera di Paulo Fonseca al calciomercato, passando per l'exploit di Lorenzo Torriani e gli altri tempi d'attualità in casa Milan. A parlare in esclusiva di tutto questo ai microfoni di MilanNews.it Mario Ielpo, ex portiere che ha vestito la maglia del Diavolo nella stagione 1993-96. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ne pensa del mercato del Milan fino ad adesso?

"Morata è un grandissimo acquisto. Pavlovic ha delle doti. Adesso bisogna vedere se il Milan giocherà con la difesa alta e quanta velocità il serbo abbia per adempiere ai suoi compiti, perché dal mio punto di vista più la difesa è alta più il centrale deve essere veloce. Quindi è un po' da vedere, però insomma sembra che abbia qualità anche lui. Poi vedremo se si completerà bene questo mercato o rimarrà un po' incompleto".

Quale tassello manca a questo Milan per essere completa?

"Adesso abbiamo visto gli Europei, mi viene in mente, ma se il Milan prendesse un Kanté, un giocatore così, il Milan diventa veramente super e iper competitivo. Quindi lì manca".

Il Milan farebbe bene a puntare su Abraham come vice Morata?

"Abraham secondo me non sarebbe male, perché è un giocatore molto fisico, anche abbastanza importante nell'area di rigore, quindi potrebbe andare non solo a sostituire Morata ma completare le caratteristiche dell'attacco. Lo spagnolo è più un attaccante di raccordo, non solo un giocatore di area di rigore, mentre Abraham potrebbe avere altre caratteristiche. Fino ad ora Abraham ha un po' bucato, però mi sembra che abbia tutto per far bene. Non vedo, come dire, dei difetti congeniti che possono limitarne il rendimento. A me piace come prospetto".

Sacrficherebbe uno fra Saelemaekers ed Okafor per arrivare a Abraham?

"Okafor, Saelemaekers lo terrei tutta la vita. Mi piaceva quando era al Milan, l'anno scorso mi sembra ancora migliorato, è un jolly che ti può giocare in 100 ruoli. Io lo terrei tutta la vita".