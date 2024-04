MN - Collovati: "Io non avrei tolto Leao: anche se non è in giornata può risolvere una partita"

Milan a testa bassa dopo la sconfitta contro la Roma. Primo round di Europa League ai giallorossi, la strada per Dublino si complica incredibilmente. Grandi lodi nel post-partita nei confronti di Daniele De Rossi abile ad aver vinto anche tatticamente su Stefano Pioli. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua Fulvio Collovati:

Rafa Leao è uscito fra i fischi e si riapre la questione: siamo davvero davanti a un fuoriclasse?

"Non farei queste polemiche, non mi sembra il caso. Anzi, de devo dire la verità io Leao non l'avrei nemmeno tolto. È un talento e anche in giornata no può inventarsi la giocata che ti risolve la partita".