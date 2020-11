MN - Collovati: "Milan a Napoli con sicurezza. Theo il terzino più forte in Italia".

La redazione di MilanNews.it ha contattato Fulvio Collovati. Con l'ex difensore del Milan abbiamo parlato della prestazione dei rossoneri contro il Napoli: "Il Milan ha vinto una partita con sicurezza a Napoli. Certo, soffrendo anche per alcuni tratti della gara, come è normale che sia. Anche ieri sera, però, ha dimostrato di non essere assolutamente solo Ibrahimovic. Chiaramente Ibra ti fa fare un salto di qualità incredibile ed è un finalizzatore eccezionale. Questa è una squadra che è cresciuta nel collettivo, basta guardare la prestazione del San Paolo. Non ci sono terzini più forti di Theo Hernandez in Italia. Bennacer e Kessie sono cresciuti a livello di personalità. Il Milan è andato al San Paolo e nei primi venti minuti non ha fatto una partita di attesa, ma di grande autorità. In difesa, poi, non ne parliamo. Innanzitutto c'è Donnarumma che è il portiere più forte che c'è in Italia e poi Kjaer. Sono stato molto critico in passato su Calabria, però gli va riconosciuta una grande crescita".

