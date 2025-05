MN - Colombo: "Pare che Cardinale sarebbe venuto anche volentieri a Roma, ma è stato dissuaso per motivi ambientali"

Settimana intensa per il Milan, che si accinge a chiudere una stagione fallimentare fuori dalle coppe europee. E che ripartirà nominando il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Ne abbiamo parlato con la collega Monica Colombo del Corriere della Sera. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Cardinale non si vede da settembre nonostante il Milan abbia giocato due finali. Non il massimo a livello d'immagine da parte del numero uno del club

"L'impressione è che ci sia del disinteresse. Certamente è una lontananza che ha contribuito a creare non dico uno scollamento, ma siamo lì. Detto questo pare che Cardinale sarebbe venuto anche volentieri a Roma, ma è stato dissuaso per motivi ambientali. Che se si fosse presentato alla finale di Coppa Italia i cori sarebbero stati ancora più feroci. Una situazione complicata, in questo momento non so come si possa ricomporre l'armonia in un ambiente così devastato dai veleni".

Anche in passato ci sono stati anni difficili ma con l'impressione chiara di volersi subito riscattare. Non si può dire lo stesso per questo Milan

"Ci sono stati altri anni bui, ad esempio quando si chiuse all'undicesimo e al decimo posto a fine anni '90 pur avendo una squadra di campioni. Ci si rialzò dall'anno di Zaccheroni in poi, perché c'era una catena di comando chiara e una progettualità. Qui invece è stato annunciato prima il papa che il direttore sportivo del Milan".