MN - Colombo: "Tu società hai il diritto di scegliere chi meglio credi per la panchina, però poi lo devi difendere"

Settimana intensa per il Milan, che si accinge a chiudere una stagione fallimentare fuori dalle coppe europee. E che ripartirà nominando il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. Ne abbiamo parlato con la collega Monica Colombo del Corriere della Sera. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Monica Colombo, Milan fuori dalle coppe europee dopo 6 anni, ma allora furono questioni di Fair Play Finanziario. Stavolta è questione di demeriti sportivi. Una stagione iniziata già male e finita peggio: ti aspettavi questo epilogo?

"È vero che ci sono state tante polemiche legate alla scelta dell'allenatore, perché nell'estate in cui c'erano Conte, De Zerbi, Allegri e Sarri che sono allenatori tutti italiani e tutti disponibili a venire anche con una gamba sola hanno scelto un allenatore straniero. Poi, certo, la qualità della squadra non faceva pensare a un tracollo del genere. Anche perché le scelte di gennaio sul mercato avevano reso il Milan una squadra dall'organico inferiore forse solo all'Inter. Oggettivamente non vedo il Milan inferiore come rosa al Napoli primo in classifica quindi è chiaro che non mi aspettassi questo scenario".

Napoli primo con Conte tanto invocato la scorsa estate dai tifosi. Che avevano evidentemente ragione

"Che Conte sia un signor allenatore è fuori di dubbio, non lo scopriamo oggi ed è il motivo per cui nell'estate scorsa c'era stata una sorta di sommossa popolare per portarlo a Milano. Il punto è che tu società hai diritto di scegliere chi meglio credi per la panchina, ma una volta scelto, chiunque esso sia, lo devi difendere. E questo appoggio nei confronti di Fonseca e Conceiçao non è che si sia visto. Con la conseguenza di legittimare entrambi agli occhi dei giocatori".