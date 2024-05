MN - Continua la fase di avvicinamento all'Under 23: Bonera in tribuna per Vicenza-Padova

vedi letture

Dopo essere stato ieri sera a vedere Juventus Next Gen-Carrarese, andata dei quarti di finale dei Playoff di Serie C (per la cronaca, terminata 1-1), questa sera secondo le informazioni raccolte dalla redazione di MilanNews.it Daniele Bonera è a Vicenza per Vicenza-Padova, altro quarto dei playoff di C. Il processo di avvicinamento all'Under 23 del Milan prosegue, dunque.

Ricordiamo che il Milan ha più di una mezza idea di formare la seconda squadra, che militerebbe in Serie C e sarebbe guidata proprio da Daniele Bonera. Al momento serve ancora formalizzare l'iscrizione al campionato.