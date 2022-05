MN - Coreografia in tutto lo stadio: le indicazioni per i tifosi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della gara delle 18 tra Milan e Atalanta, ci sarà una coreografia speciale, in cui ogni tifoso sarà protagonista. Sarà importante seguire le istruzioni che verranno condivise allo stadio, come appreso dalla redazione di MilanNews.it. In particolare sarà importante utilizzare la plastica presente ad ogni posto e soprattutto non spostarla (se ci si muove lasciare la plastica al posto assegnato).



Ogni plastica comporrà infatti un importante tassello della coreografia che coinvolgerà l’intero stadio e si unirà a quella della Curva Sud. Il tutto dovrà essere esposto dall'ingresso in campo delle squadre fino al termine dell'inno della Lega Serie A.

di Pietro Mazzara