MN - Cori della Sud per Castillejo e Tonali: ecco le motivazioni

La Curva Sud, pochi minuti fa, ha intonato tre cori speciali. Il primo per Samu Castillejo, che ha ringraziato i tifosi. Il perché di questo sostegno pubblico da parte degli ultras è presto spiegato: il giocatore, da quando è arrivato al Milan, non si è mai comportato male e non ha mai dato modo a nessuno di poter parlare male. Gli insulti ricevuti sui social negli ultimi giorni a seguito di una sua mancata cessione non sono tollerabili (si è tolto da Twitter perché non lo usava più, così filtra dal Milan) anche perché si tratta sempre di un giocatore del Milan.

Per quanto riguarda Sandro Tonali, è stato un modo per ricambiare il gesto fatto dal giocatore di tagliarsi lo stipendio pur di rimanere al Milan, segno tangibile di attaccamento alla maglia rossonera.