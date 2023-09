MN - Cosa manca al Milan? Genta: "Un centrale difensivo e un degno sostituto di Theo Hernandez"

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Carlo Genta, conduttore radiofonico della trasmissione Tutti Convocati per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Ci sono reparti, a parte l’attacco, che avresti rafforzato maggiormente?

“Per me manca un centrale difensivo. Inoltre non si è mai pensato di procedere, con decisione, con l’acquisto di un degno sostituto di Theo Hernandez: quando non c’è lui, il Milan va in difficoltà su quella catena, come abbiamo visto contro il Verona”.