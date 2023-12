MN - Costi: "Nel primo tempo ho visto un buon Milan, poi si è sfaldato tutto"

vedi letture

E' il giorno dopo della sconfitta di Bergamo, con i rossoneri subito al lavoro per preparare l'importante sfida di mercoledì sera, in Champions League contro il Newscastle, con la forte possibilità di rivedere Rafa Leao in campo dopo l'infortunio subito a Lecce l'11 novembre. Il Milan di Pioli, dopo due vittorie di fila contro Fiorentina e Frosinone, inciampa quindi nuovamente e lo fa perdendo 3-2 contro la Dea, meritatamente. Nonostante le buone risposte ottenute da Giroud(di nuovo a segno) e da Jovic(secondo gol consecutivo) i rossoneri concedono tanto, troppo all'avversario soprattutto in campo aperto. Anche la situazione che riguarda la difesa non aiuta Pioli e squadra, con Calabria out per squalifica nella prossima partita di campionato contro il Monza e con un Tomori costretto, ormai da troppo tempo, a fare gli straordinari.

Questo un breve commento dell'intervista, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, fatta all'ex rossonero Giandomenico Costi, che ha parlato così della prestazione del Milan a Bergamo: “Nel primo tempo è stato un buonissimo Milan, tatticamente ordinato, un pressing anche sviluppato in maniera logica. Nel secondo tempo, purtroppo si è sfaldato tutto…”.