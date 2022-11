MN - Costil sicuro: "Lo scarso impiego di Adli non è grave, non sono affatto preoccupato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Benoît Costil, ex portiere della Francia che vanta oltre 400 presenze nel massimo campionato francese con le maglie di Rennes, Bordeaux e Auxerre, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e si è così espresso su Adli: “Attualmente è in una fase d'apprendimento in un club molto grande oltre che in un campionato molto esigente. Il Milan ha grandi ambizioni, ma Yacine è un giocatore molto intelligente. Credo che stia vivendo bene questo periodo, consapevole del lavoro che lo aspetta per entrare pian piano in squadra e far crescere il proprio minutaggio. Lo scarso impiego non è grave, non sono affatto preoccupato perché parliamo di un giocatore di talento che sfonderà".