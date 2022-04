MN - Cucchi sul futuro di Ibra: "Ha ragione Totti: deve chiedere al suo fisico"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Riccardo Cucchi, noto giornalista e radiocronista, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Ibrahimovic: "Non mi permetterei mai di consigliare niente a Zlatan (ride, ndr). Ho raccontato tantissime sue partite: è un giocatore incredibile, pieno di risorse, che ha vinto tantissimo, pieno di carisma, che fa l'attacco, fa reparto da solo, fa l'allenatore in campo, è di riferimento straordinario, con grande fisicità e grande tecnica. Il punto non è la qualità perché Ibra resta un giocatore forte, ma il punto è il fisico; nessuno meglio di lui può interrogarsi su cosa sia ancora in grado di dare il suo fisico. Mi pare che Totti abbia risposto bene a questa domanda: è il fisico che conta. Deve chiedere al suo fisico: Ibra è una persona intelligentissima e troverà sicuramente la risposta giusta".