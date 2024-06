MN - Cuoghi sui benefici Milan Futuro: "Tenere d'occhio i giocatori che hanno la necessità di crescere"

vedi letture

Il Milan ha ufficializzato in settimana la nascita del Milan Futuro, la formazione rossonera Under 23 che parteciperà al campionato professionistico di Serie C, inserita nel Girone B. Domani però inizia anche il calciomercato in via ufficiale e quindi nei prossimi giorni ci si aspetta un'impennata di trattative, anche lato Milan. Di questo e non solo ha parlato l'ex rossonero Stefano Cuoghi in un'intervista concessa in esclusiva alla redazione di MilanNews.it.

Stefano Cuoghi, il Milan Futuro per il Milan è realtà. Quali benefici può portare?

"Sicuramente quella di tenere sott'occhio i giocatori che hanno necessità di crescere e che con la Primavera che è un campionato che lascia il tempo che trova non possono farlo. Le società preferiscono non pagare per far giocare questi ragazzi e hanno modo di crescerli in casa".