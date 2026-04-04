MN - D'Amico su Leao: "Troppo discontinuo. Nel calcio di oggi non te lo puoi permettere"

MN - D'Amico su Leao: "Troppo discontinuo. Nel calcio di oggi non te lo puoi permettere"MilanNews.it
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sabato 4 aprile 2026, 21:48News
di Federico Calabrese

Manca ormai sempre meno al big match tra Napoli e Milan che potrebbe indirizzare, nel bene o nel male, il cammino dei rossoneri in campionato. Per affrontare gli argomenti di casa Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore Andrea D'Amico.

E Leao? Cosa dovrebbe fare il Milan per la prossima stagione?
"Rafael Leão è il classico giocatore che ti fa vincere le partite… ma non ancora i campionati. Troppo indolente a volte, troppo discontinuo  E nel calcio di oggi non te lo puoi permettere  Il Milan deve decidere cosa vuole essere: se costruire attorno a lui, allora gli serve una squadra più strutturata;
se vuole vincere subito, deve affiancargli certezze vere, non scommesse. Perché il talento da solo accende la luce, ma non paga la bolletta".

VERSO NAPOLI-MILAN, TUTTE LE INFO UTILI

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Colarossi
IV Uomo: Pairetto
VAR: Mariani
AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE LA PARTITA

Data: lunedì 6 aprile 2026
Ora: 20.45
Stadio: Maradona di Napoli
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri. 