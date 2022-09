MN - Da Milanello, le condizioni di Rebic, Origi, Tonali, Calabria e Theo: tutti i dettagli

MilanNews.it

Giorno di ripresa degli allenamenti a Milanello, comincia il lavoro verso la sfida di sabato sera contro l’Empoli al Castellani.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it questa al momento è la situazione dei vari infortunati:

- Theo Hernandez sta proseguendo il suo programma di recupero dall’infortunio, non ci sono ancora indicazioni relative ai tempi per un suo rientro. Il francese prosegue con il sui lavoro individuale in palestra. Tutto procede secondo programma.

- Rebic, lavoro personalizzato misto, tra palestra e campo.

- Origi, il belga è rientrato a Milanello e, come Rebic, ha svolto del lavoro personalizzato mistro, tra palestra e campo.

- Calabria ha lavorato in gruppo.

- Tonali, lavoro personalizzato per il centrocampista. C’è ottimismo sulla sua situazione.

- Maignan continua con le terapie.

Il rientro di tutti nazionali invece è previsto per la giornata di domani.

di Pietro Mazzara.