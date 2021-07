MN - Da Milanello: oggi Maignan e Rebic presenti nel centro sportivo rossonero

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, quest'oggi a Milanello si sono presentati due giocatori rientranti dalle vacanze post nazionali: Maignan e Rebic. Il portiere francese e l'attaccante croato sono pronti ad aggregarsi al resto della squadra per continuare la preparazione in vista della prossima stagione. Domani, invece, sarà il giorno di Giroud mentre Kjaer avrà qualche giorno in più di vacanza poichè uscito in semifinale contro l'Inghilterra.

di Pietro Mazzara