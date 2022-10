MN - Da Milanello, personalizzato per Maignan, Kjaer e Messias

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli può certamente sorridere per il recupero di Theo Hernandez, oggi in gruppo nell'allenamento post Chelsea, che torna a disposizione per la gara contro la Juventus. Programma diverso per Mike Maignan, Simon Kjaer e Junior Messias: i tre rossoneri hanno svolto ancora un allenamento personalizzato, come appreso dalla redazione di MilanNews.it.