MN - Da Milanello: presenti oggi Maldini e Massara. I dettagli della visita di Seedorf e Klose

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha sostenuto oggi il primo allenamento della settimana in vista della sfida di sabato sera contro il Cagliari, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A; da segnalare la presenza in gruppo di Marko Lazetic.

Ad assistere alla seduta vi erano, come spesso accade, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Presenti, inoltre, in graditissima visita, anche l'ex calciatore milanista Clarence Seedorf e l'ex attaccante di Pioli alla Lazio Miroslav Klose; i calciatori rossoneri hanno mostrato grande rispetto ai due ospiti, i quali si sono anche intrattenuti per qualche battuta e sorriso con Ibrahimovic e, prestando grande attenzione sul lavoro svolto oggi, hanno poi avuto un confronto finale con Pioli.

di Pietro Mazzara