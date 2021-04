MN - Dalla Francia, Demange: "Le richieste di Donnarumma possono sembrare eccessive, ma è un portiere giovane ed esperto"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Luca Demange, giornalista di Culture PSG ha commentato la situazione rinnovo di Gianluigi Donnarumma: "È vero che in questo momento le richieste di Donnarumma possono sembrare eccessive, ma è molto giovane, già molto esperto e destinato a diventare uno dei migliori portieri del prossimo decennio. Ha tutte le carte in mano per ribaltare la situazione a suo favore. Se il PSG o un altro club lo dovesse acquistare alla fine di giugno, non pagherebbe alcun costo del cartellino, il che è un lusso. Per questo potrebbero permettersi di offrirgli uno stipendio molto alto per convincerlo".

