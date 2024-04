MN - Danjuma, dopo il no al Milan il flop in Premier. La leggenda Osman: "Non si sacrifica abbastanza"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Leon Osman, leggenda dell'Everton con 433 presenze per il club di Goodison Park dal 2000 al 2016 chiedendogli un parere sul perché delle difficoltà di Danjuma all'Everton.

L'estate scorsa il Milan corteggiò a lungo Danjuma del Villarreal prima che l'ala olandese spiazzò tutti preferendo l'Everton e una lotta salvezza anticipata nella Merseyside piuttosto che di giocare la Champions in rossonero. L'ex Bournemouth il giorno della presentazione disse di aver scelto l'Everton "per la storia del club, i tifosi e l'allenatore Sean Dyche" nonostante l'interesse di un club che ha vinto la Champions League sette volte come il Milan.

Osman, l'estate scorsa Danjuma decise di andare all'Everton quando tutto sembrava fatto con il Milan. Ma l'esperienza del giocatore a Liverpool non sta andando per niente a gonfie vele con appena due gol all'attivo e tanta panchina. Perché? "La Premier League è un campionato molto veloce e Arnaut è un "luxury player", ovvero un calciatore a cui piace aspettare il pallone in zone dove decide lui per poi sprigionare la sua magia palla al piede. Parliamo di un giocatore capace, con molta qualità e perfetto per la Premier e una squadra allenata da Sean Dyche. Ma qui deve lavorare più in fase difensiva e senza palla che in fase di possesso. Questo spiega il flop di Danjuma."