MN - De Biasi su Milan-Bologna: "Match ball sprecato? Non direi"

© foto di DANIELE MASCOLO

Mister Gianni De Biasi si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Milan-Bologna: "Match ball sprecato? Non direi. Ha sprecato, sicuramente, la possibilità di allungare di due punti sulle inseguitrici ma non credo proprio si sia trattato di un match ball. Da qui in avanti non sarà semplice per nessuno, ogni gara metterà in scena tante complicazioni per tutti”.