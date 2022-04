MN - De Canio su Ibrahimovic: "Se dovesse tornare a giocare con continuità..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mister Gigi De Canio si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) ai microfoni di MilanNews.it su chi può fare la differenza nella lotta Scudetto: “Sarebbe troppo facile dire Ibrahimovic. Fino ad ora ha avuto tanti problemi fisici e non è riuscito a dare il suo apporto. Se dovesse iniziare a giocare con continuità potrebbe dare un apporto determinante che fin qui non c’è stato”.