MN - De Vecchi: "Il Milan ce li aveva gli italiani, penso a Donnarumma, Locatelli, Tonali… Portano appartenenza"

Walter De Vecchi, ex rossonero nonché vincitore dello scudetto della stella del 1979 e per anni allenatore delle giovanili rossonere, ci dice la sua sulle attuali manovre del Diavolo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Si è evidenziata anche l'esigenza di un Milan più italiano

"Il Milan ce li aveva gli italiani, penso a Donnarumma, Locatelli, Tonali… diciamo che avere qualcuno che porti il senso di appartenenza aiuterebbe, anche alla luce dei problemi della Nazionale dove il ct fa persino fatica con tutti gli stranieri che ci sono in Serie A. Sento parlare di Leoni per il Milan ed è un nome che ci sta, ma ci sono altri giocatori che ci sarebbero già in casa, come Camarda, Zeroli e Bartesaghi. Certo che se non li fai giocare come fanno a crescere?".

UFFICIALI LE PRIME PARTITE DI CAMPIONATO DEL MILAN

La Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e i postitici delle prime tre giornate di campionato.

Il Milan esordirà sabato 23 agosto 2025 a San Siro alle 20:45 contro la Cremonese in diretta su DAZN. Poi andrà in trasferta a Lecce, match in programma venerdì 29 agosto 2025 alle 20:45 in diretta su DAZN e su Sky. La terza giornata sarà nuovamente casalinga: Milan-Bologna si giocherà domenica 14 settembre alle 20:45 in diretta su DAZN.

1ª giornata, Milan-Cremonese, sabato 23 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN)

2ª giornata, Lecce-Milan, venerdì 29 agosto 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

3ª giornata, Milan-Bologna, domenica 14 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)